Ai grijă unde stai la cursuri! Locul din sala de clasă are legătură…

Oamenii aflați in aceeași incapere nu se confrunta cu același risc de imbolnavire cu COVID-19! Un nou studiu al unui inginer american a demonstrat felul in care persoanele care stau in anumite locuri dintr-o camera, sunt mai expuși decat alții. Așadar, atenție elevi, ce banca va alegeți la cursuri!