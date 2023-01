Un nou an, o noua campanie de atac de tip phishing. Atenție de la cine primiți mesaje prin e-mail! Atacurile cibernetice de tip phishing in Romania, foarte periculoase, avertizeaza Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC). Ce fel de mesaje-capcana sunt folosite de hackeri pentu fraudele bancare. Hackerii s-au perfectionat Mesajele-capcana sunt din ce in ce […] The post Ai grija sa nu ramai fara bani! Mesajele de tip phishing care te lasa cu cardul gol first appeared on Ziarul National .