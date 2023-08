Ai grijă la pepenii din supermarket! Alertă! Ce au descoperit specialiştii în aceste produse Alerta alimentara privind pepenii din supermarket! Mai multe astfel de produse au fost retrase de la raft dupa ce s-a constatat ca au concentratii mari de metomil, un pesticid extrem de periculos. Sistemul european de alerta rapida pentru alimente și furaje (RASFF) a emis o avertizare de sanatate dupa ce s-a descoperit un lot de […] The post Ai grija la pepenii din supermarket! Alerta! Ce au descoperit specialistii in aceste produse first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Sistemul european de alerta rapida pentru alimente și furaje (RASFF) a emis o avertizare de sanatate dupa ce s-a descoperit un lot de pepeni verzi in care s-a gasit un nivel semnificativ de metomil, un pesticid neautorizat in Uniunea Europeana, care ar fi putut pune in pericol sanatatea oamenilor.Pepenii…

