Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea a lansat, duminica, un atac virulent la adresa șefului SPP, Lucian Pahonțu, spunand despre el ca este „cel mai toxic personaj de cațiva ani in Romania”. „Nu imi este teama de nimeni. Nu mi-a fost niciodata, doar cand eram mic imi era teama de tata. Lucian Pahonțu nu ca…

- "Dancu a incercat sa il convinga pe Marcel Ciolacu sa mearga ca prim-ministru al PSD, care este cel mai mare și mai serios partid din Romania. S-a incercat sa il puna in dificultate pe Ciolacu. Iohannis ar fi facut asta ca pedeapsa ca și-a permis sa inițieze acea moțiune de cenzura. Nu a fost singurul,…

- Ludovic orban, fost președinte al PNL, a lansat, marți, dupa desemnarea lui Dacian Cioloș pentru a forma un nou guvern, un atac la Klaus Iohannis și Florin Cițu. "Sunt convins ca aceasta propunere pentru ca intenția lui Florin Cițu este aceea de a consuma prima desemnare. Nici USR,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu s-a enervat, joi seara, in timpul emisiunii la care participa in direct la Realitatea PLUS, și a fost la un pas sa se ridice și sa plece, deranjat de faptul ca Anca Alexandrescu, fosta consiliera a lui Adrian Nastase, Victor Ponta și Liviu Dragnea, il asalta cu intrebari…

- Liviu Dragnea a vorbit la finalul anului 2018 despre statul paralel și despre cel care conducea cu adevarat sistemul.PAHONȚU, MAI INFLUENT DECAT IOHANNIS„Nu Iohannis, el este o papusa, un beneficiar, care se bucura si mai da si ordine. Este aceasta grupare de oameni, si cel mai influent e Pahontu. O…

- Acuzații la adresa unor șefi din serviciile secrete și inființarea unui partid. Cum a fost prima ieșire publica a lui Dragnea Fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, a facut duminica seara o serie de declarații dure legate de foști și actuali șefi ai serviciilor secrete și a anunțat totodata inființarea…

- Guvernul se reunește in sedinta vineri pentru a discuta mai multe acte normative din domeniul invatamantului, inclusiv hotararea privind implementarea programului “Romania Educata”. Sedinta a fost anuntata joi atat de premierul Florin Citu, cat si de ministrul Sorin Cimpeanu. Luni incepe noul an scolar…

- Guvernul urmeaza sa se reuneasca in sedinta vineri pentru a discuta mai multe acte normative din domeniul invatamantului, inclusiv hotararea privind implementarea programului "Romania Educata".Sedinta a fost anuntata joi atat de premierul Florin Citu, cat si de ministrul Sorin Cimpeanu.Luni incepe noul…