Ai grijă de modelele alese de haine de blană de la Paisi în mod corespunzător! Modelele de haine de blana de la Paisi trebuie sa fie in mod corect intretinute astfel incat sa reziste o perioada cat mai lunga de timp si sa arate ca si noi. Blana naturala nu numai ca este eleganta, ci are proprietati reale de aparare in fata frigului si a precipitatiilor, astfel incat se regaseste in mai multe articole de sezon, de la caciuli si veste la haine de blana. Citeste articolul mai departe pe sibiunews.net…

Sursa articol: sibiunews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a transmis un mesaj in ajun de Anul Nou prin care cetațenii sunt indemnați sa petreaca anul acesta revelionul acasa. „Stai acasa revelionul acesta. Vei ajuta sa scada riscul raspandirii COVID-19 si vei ajuta personalul medical din prima linie sa respire, pentru ca acum se sufoca…

- La Clinica Medicala 3 din Cluj-Napoca s-au prezentat azi rude ale pacientilor internati carora li se comunicase ca pot aduce alimente pentru pacienti intr-un anumit interval orar. Dar nu s-a gasit nimeni care sa bage in seama pachetele cu mancare aduse de bietii oameni.

- Pe masura ce pandemia continua și accesul la servicii medicale este ingreunat, vizitele la medic și multe programari de rutina au fost amanate, din cauza ingrijorarii cu privire la COVID-19. Aceasta intarziere a asistenței medicale preventive poate duce pe viitor la un impact negativ asupra sanatații…

- Proiectul iși propune conștientizarea adulților asupra importanței supravegherii copiilor și a respectarii regulilor de siguranța in locuințe; Peste 100 de copii și-au pierdut viața in incendii la locuințe, in ultimii opt ani, iar majoritatea erau nesupravegheați la momentul producerii incidentului;…

- Senatorul PNL de Suceava, Constantin Daniel Cadariu, a declarat ca actualul Guvern PNL a demonstrat, odata in plus, ca are și grija romanilor care locuiesc in zone izolate. Constantin Daniel Cadariu a precizat ca Executivul a creat un program special pentru ca locuitorii din zonele izolate sa aiba canalizare,…

- Prințul Charles lanseaza colecție de haine. Cum arata modelele! Prințul Charles nu a fost niciodata considerat a fi cel mai elegant membru al Familiei Regale. Cu toate astea, Prințul de Wales face un prim pas in fascinanta lume a modei. Charles lanseaza o colecție vestimentara in colaborare cu brand-ul…

- Duminica, 15 noiembrie, are loc concursul național de intrare in rezidențiat pentru viitorii medici și farmaciști. Astazi citim un text semnat de Ada Voiculeanu, studenta la medicina. Ada vorbește despre temerile ei ca viitor rezident in sistemul de sanatate din Romania. Textul a aparut și in Gen, revista*.Sunt…

- Multe dintre persoanele responsabile de creșterea unor culturi mai mari de legume și fructe traiesc din profitul obținut in urma comercializarii acestora. Acesta este și motivul pentru care fiecare agricultor are responsabilitatea de a avea grija de ceea ce cultiva la fel cum are grija de el insuși.…