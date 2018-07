Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Capitala sunt in alerta maxima! Un tanar a pierdut controlul volanului pe Splaiul Unirii și s-a oprit cu mașina intr-un atoturism parcat regulamentar. La momentul transmiterii acestei știri, bulevardul este blocat. Din primele informații, se pare ca barbatul care a provocat incidentul…

- Accident cumplit, miercuri dimineața, pe DN71, in dreptul localitații Pucioasa din Dambovița. Șoferul unui autoturism care se deplasa pe direcția Pucioasa-Targoviște a cedat din cauza oboselii și a adormit la volan. (Console si accesorii gaming) Scapata de sub control, mașina a patruns pe contrasens…

- Scene ca-n filme s-au derulat vineri seara in București! Un echipaj de poliție a incercat sa opreasca un autoturism, dar barbatul de la volan a calcat accelerație. Polițiștii au plecat in urmarirea lui, dar acesta a oprit și apoi s-a aruncat in Dambovița. A ieșit pe celalalt mal, dar oamenii legii au…

- O femeie de 47 de ani a ajuns la spital, dupa ce mașina pe care o conducea a fost izbita de un microbuz in care se aflau mai mulți muncitori. (Promotiile zilei la monitoare) Masina soferitei, in varsta de 47 de ani, a fost lovita violent de microbuz pe Drumul National 1A, in comuna Butimanu din […]…

- Un tanar teribilist a reușit sa bifeze patru acuzații grave și dosar penal intr-o singura noapte. Baiatul de 17 ani din localitatea Craciunești, din Dambovița, ar fi sustras autoturismul de la bunicul sau. Dupa care s-a urcat baut la volan. In plus, nu avea nici permis de conducere. Mașina condusa de…

- O femeie din New Jersey a fost batuta de oamenii legii deoarece aceștia o suspectau ca ar fi consumat bauturi alcoolice pe plaja. Totul s-a intamplat sub ochii fetiței sale de cațiva anișori. (Cele mai bune oferte laptopuri) Tanara mamica, in varsta de 20 de ani, se afla pe plaja impreuna cu fetița…

- Pasiunea pentru pescuit i-a adus un final tragic unui tanar din Dambovița. Baiatul de 27 de ani a vrut sa profite de minivacanța de Rusalii și a mers cu prietenii la pescuit, pe un lac din comuna dambovițeana Nucet. Acolo, tanarul, pasionat de pescuit, a avut parte de ultima partida din viața lui. (Promotiile…