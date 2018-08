Ai găsit mașina lovită în parcare? Cum faci să iei banii de reparație "Am gasit masina lovita, in parcare". O situatie foarte intalnita in Romania si nu doar atunci cand esti la cumparaturi ci chiar in parcarea din fata blocului sau de la locul de munca. Primesti despagubire? Din pacate, in cele mai multe cazuri raspunsul este "nu". Exista, insa, si exceptii. Daunele materiale, adica pagubele provocate masinii, nu vor fi achitate de Fond decat daca victima necesita mai mult de 60 de zile de spitalizare si doar cu o fransiza de 500 de euro, dupa cum explica reprezentantii Directiei. mai multe, pe capital.ro Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea seismica din zona Vrancea este din ce in ce mai intensa, iar tot mai multe persoane se gandesc cu teama la momentul producerii unui cutremur mare. Conform clarvazatorului Istrate, Romania va fi lovita de un seism puternic, insa nu se știe cand.

- Un studiu realizat de UNSAR – Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania arata ca lucrarile de reparație la mașinile asigurate este de cateva ori mai scumpa fața de cele efectuate la mașini fara asigurare. Studiul a urmarit determinarea modului in care o unitate reparatoare…

- Un studiu realizat de UNSAR - Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania arata ca lucrarile de reparație la mașinile asigurate este de cateva ori mai scumpa fața de cele efectuate la mașini fara asigurare.

- "Castigatorul acestei licitatii este compania Deltamed. (...) Aceste ambulante de urgenta sunt marca Volkswagen si vor fi livrate pe parcursul unui an de zile, incepand cu luna noiembrie a acestui an, iar cele mai multe vor fi livrate pana in luna februarie. Valoarea totala a acestui contract e de…

- O femeie implicata intr un accident rutier in Gorj a fost salvata de doi pompieri aflati in timpul liber. Accidentul a avut loc la Polovragi, judetul Gorj. O femeie a incercat sa faca o depasire regulamentara dar a fost acrosata de un sofer care a facut stanga fara sa se asigure. Lovita in plin, masina…

- Jaf la o benzinarie din Lugoj, cu ajutorul unui angajat. Trei tineri au fost reținuți, luni seara, dupa ar fi furat aproape 160.000 de lei. Un angajat al stației le-a fost complice pentru ca ar fi lasat intenționat deschisa ușa camerei in care se afla seiful benzinariei. Totul a fost surprins de camerele…

- Medicul veterinar care s-a eutanasiat, in urma cu șapte luni, era parior inrait. Povestea reala a jafului inchipuit pe care Iulian – un medic veterinar din Cluj -, l-a reclamat la poliție in chiar ziua in care avea sa-și puna capat zilelor a ieșit la iveala cu ajutorul unui ”martor” neașteptat: GPS-ul…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, acuza PSD ca ar vrea sa dea mita tinerilor, pentru a obtine voturi. Prezent la Adevarul Live, Ponta a explicat ca din punctul sau de vedere tinerii nu vor putea restitui banii pe care ii vor primi de la guvern.Citeste si: Victor Ponta, dezvaluire INCENDIARA…