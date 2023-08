Stiri pe aceeasi tema

- Un individ in varsta de 33 de ani, domiciliat in Cluj-Napoca, a fost reținut in urma prinderii sale in timp ce efectua operațiuni de comercializare de substanțe psihoactive. In urma unei investigații atente, asupra sa au fost descoperite 10 pastile ecstasy și 5 grame de cristal (3CMC). Acțiunea prompta…

- Lectorul Irimie Popa, de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor in cadrul Universitații ”Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, a atacat dur festivalul UNTOLD, intr-o postare facuta publica pe și-a facut publica pe pagina sa de Facebook. Citiți mai jos opinia universitarului clujean: ”Șmecheria…

- Pe toata durata festivalului UNTOLD, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UTCN) gazduiește un grup numeros de studenți ai universitaților partenere in consorțiul European University of Technology EUt+. Prezenți la Cluj la invitația UTCN, studenții beneficiaza de cazare in campusul studențesc și le…

- Parlamentari, miniștri, ambasadori din 16 de țari, alaturi de reprezentanți ai peste 200 de companii participa pe data de 4 august, la Cluj-Napoca, la cea de-a doua ediție a „The Public-Private Sector Forum” (PPSF 2023), un eveniment internațional de amploare dedicat domeniului IT&C care va avea loc…

- Organizatorii festivalului Untold, care va avea loc la Cluj-Napoca, in perioada 3-6 august, se asteapta ca la editia din acest an sa participe peste 400.000 de persoane si ca in oras sa intre peste 80 de milioane de eruo in cele patru zile ale festivalului. „Va fi cea mai frumoasa editie de pana acum,…

- Compania TAROM anunța deschiderea de curse noi catre Cluj-Napoca, special destinate fanilor UNTOLD. Incepand de astazi, festivalierii pot sa-și rezerve bilete pentru cursa RO645 cu plecare din București pe data de 2 august, la ora 17:10, și retur din Cluj-Napoca pe data de 7 august, la ora 20:05. ”Pentru…

- In fiecare vara, in Cluj-Napoca, sute de mii de fani scriu impreuna un nou capitol din cea mai frumoasa experiența de festival. In acest an, taramul magic UNTOLD iși va deschide porțile in perioada 3-6 august, pentru cei mai mari artiști naționali și internaționali. Experiența de pe Cluj-Arena va fi…