Ai firmă? Cum poți primi de la stat 50% din salariile noilor angajați Un act normativ publicat in Monitorul Oficial in 29 mai 2020 prevede modalitațile prin care anumite categorii de persoane care și-au pierdut locul de munca in pandemie pot fi reangajate. Iar pentru reangajarea lor, firmele primesc un stimulent financiar de la stat egal cu jumatate din salariul fiecarei persoane care va fi angajata. Guvernul intenționeaza, astfel, sa stimuleze crearea de locuri de munca, dupa ce sute de mii de persoane și-au pierdut joburile in pandemie. OUG nr. 92/2020 , care prevede rambursarea unei sume ce reprezinta 41,5% din salariile angajaților aflați in șomaj tehnic și… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

