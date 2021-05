Stiri pe aceeasi tema

- Un vaccin impotriva malariei a dovedit o eficiența de 77% in primele studiile și ar putea sa se dovedeasca o descoperire majora in lupta impotriva bolii, a transmis echipa de cercetatori ai Universitații din Oxford care a lucrat la vaccin, relateaza BBC.Malaria ucide mai mult de 400.000 de persoane…

- Jurnalista dezvaluie ca sufera din copilarie de o boala autoimuna, iar medicamentele pe care le ia ii slabesc sistemul imunitar, ceea ce o face vulnerabila infectarii cu viruși precum Covid-19 și incapabila sa lupte impotriva acestora. Femeia povestește cum carantina i-a provocat stari de anxietate…

- Imunizarea prin vaccinarea impotriva Covid 19 dureaza mai mult decat cea obținuta post – imbolnavire. Explicațiile au fost oferite de coordonatorul campaniei de vaccinare, dr. Valeriu Gheorghița. Acesta a declarat miercuri seara, la TVR 1, ca dupa boala exista un interval de protecție fața de reinfecție…

- Ministerul Culturii este pentru concerte cu testare inainte. Va face chiar saptamana aceasta un grup de lucru cu colegii de la sanatate ca sa discute pe aceasta tema. Sunt luate in calcul mai multe variante. Ai putea intra la un concert fie cu dovada ca te-ai vaccinat anti Covid, fie cu un test de anticorpilor...…

- Un grup de lucru din care fac parte și reprezentanți ai Ministerului Sanatații se reunește chiar in aceasta saptamana. Experții vor discuta daca evenimentele culturale vor putea fi organizate in condițiile in care participanții prezinta fie dovada vaccinarii pentru Covid, fie prezența anticorpilor,…

- Un studiu realizat de doctorii americani arata ca pacienții care au avut COVID-19 și au primit vaccinul au avut o creștere exponențiala a anticorpilor. Specialiștii de la Departamentul de Patologie din cadrul Universitații din Iowa, SUA, au analizat nivelul de anticorpi de dupa vaccinare la donatorii…

- Ministerul sanatatii din Israel a transmis ca inocularea celor doua doze de vaccin Pfizer s-a dovedit a avea o eficienta de 95,8% in privinta contaminarii cu noul coronavirus. Israelul a lansat o campanie masiva de vaccinare pe 19 decembrie, fiind considerata una din cele mai rapide din lume. Cu o…

- Medicul Alexandru Rafila a fost intrebat de perorterii de la Digi24 care ar fi vaccinul pe care l-ar alege pentru imunizare, dintre Pfizer, Moderna și AstraZeneca, daca ar avea aceasta opțiune. Rafila a declarat ca ar opta pentru AstraZeneca, pe care-l considera un vaccin suficient pentru o persoana…