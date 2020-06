Stiri pe aceeasi tema

- Primaria orasului Ovidiu finalizeaza zona de promenada O plaja va fi la dispozitia locuitorilorPrimaria orasului Ovidiu este aproape de finalizarea zonei de promenada, dar si a unui spatiu de recreere pentru toti locuitorii. Este vorba de o plaja, pentru a veni in sprijinul turismului local.Astfel,…

- bull; Din fericire, omul a fost salvat.O tragedie a fost la un pas sa se produca astazi, pe plaja Belona, din Eforie. Toti cei aflati pe plaja au asistat la momente de groaza, dupa ce un barbat intrat in apa a avut nevoie de ajutor.Din fericire, omul a fost scos din valuri, fiind salvat in urma interventiei…

- Vama Veche, continua sa fie locul preferat de turisti si nu numai. De ziua copilului, plaja de la Vama Veche abunda de oameni, carora de pare ca le era dor de celebra plaja din Vama Veche.In Vama Veche, relaxarea a inceput. O multime oameni au facut plaja.Plaja primitoare din Vama Veche este din nou…

- Viața revine treptat la normal, dupa cateva luni de izolare și aflare in carantina. Dupa anunțarea unei relaxari etapizate a masurilor impuse pentru a opri raspandirea noului coronavirus, a venit și timpul relaxarii la țarmul marii, mai ales in țarile pentru care turismul reprezinta un sector important…

- Incepand de miercuri, de la ora 12:00, cand a intrat in vigoare Ordonanța Militara 3, Romania a intrat in carantina. Astfel, mai multe vehicule militare au ieșit pe strazile Capitalei. In centrul...