Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 15 iunie 2024, de la ora 12.00, in fața bustului poetului național Mihai Eminescu din Carei, va avea loc un scurt moment comemorativ, care va marca 135 de ani de la moartea acestuia. Cei prezenți sunt invitați sa depuna o coroana sau o floare in memoria marelui poet sau chiar sa recite o poezie…

- Senatorul PSD Alfred Laurențiu Mihai vorbește, intr-o postare pe Facebook, despre rețeaua de transport public din București."Doar prin investiții, prin implicare, prin munca și angajament poate fi modernizata rețeaua de transport public din București.

- Romania risca sa plateasca sancțiuni importante din cauza inexistenței Planului Integrat pentru Calitatea Aerului in București (PICA), atrage atenția Dorin Iacob. Primaria condusa de Nicușor Dan nu a respectat proprii termeni pe care și i-a asumat in fața experților Comisiei Europene, dupa ce a refuzat…

- Startup-urile de tehnologie din Europa și Israel vor putea obține noi finanțari de capital de risc, in schimbul unui pachet minoritar de acțiuni, printr-un fond de investiții in valoare totala de 650 de milioane de dolari, lansat, marți, la Londra, de firma de venture capital Accel, care are și un partener…

- Purtatorul de cuvant al Consiliului Federal Elvețian și vicecancelarul Andre Simonazzi a murit vineri in timpul unei drumeții. Acest lucru a fost anunțat de Cancelaria Federala . Vestea morții sale i-a șocat pe membrii Consiliului Federal și pe cancelar. Andre Simonazzi lasa in urma o soție și trei…

- Emil Radu Moldovan, Președinte al Consiliului Județean Bistrița-Nasaud: „Sunt 12 ani de proiecte, de investiții utile pentru intregul județ! Da! Sunt 12 ani fara promisiuni electorale! Fapte, nu vorbe! Ani in care am batut la pas județul nostru, in lung și-n lat!” „Va știu parerile, știu nevoile din…

- Administrația locala de la I.L.Caragiale, are in plin proces de implementare investiții importante prin PJDL și Programul” Anghel Saligny”. Este vorba despre lucrari de asfalt pe toate strazile care s-au aflat prinse in proiectul de „Modernizare a strazilor Tufeni, Barascu, Geroasa, Gradina Mare,…

- Economie 19 primarii din Teleorman au primit bani pentru modernizare drumuri și strazi, canalizare sau alimentare cu apa aprilie 9, 2024 14:24 Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat sumele solicitate la decontare de unitațile administrativ-teritoriale care deruleaza…