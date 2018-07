Americanii de la Mil-Spec Automotive reinvie vechiul Hummer H1

Specialistul MIL Spec Automotive a decis ca este timpul sa readuca pe piata modelul Hummer H1 care a fost fabricate de AM General in perioada 1992-2006. Acum masina are sub capota o noua motorzare diesel V8 din seria Duramax care ofera o putere maxima de 507 Cp si un moment… [citeste mai departe]