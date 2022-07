Ai dureri de dinţi dimineaţa? Care sunt cauzele şi când trebuie să mergem de urgenţă la dentist! Ai dureri de dinti dimineata? Care sunt cauzele si cand trebuie sa mergem de urgenta la dentist! „Exista pacienți care spun ca se confrunta cu dureri de dinți dimineața, imediat dupa ce se trezesc. Dimineața este oricum un moment dificil pentru o buna parte dintre noi. Fie ca nu am dormit suficient sau calitativ sau ca nu suntem genul de oameni matinali, cu toții avem acele cateva minute cand ne trezim in care ne e dificil sa ne “scuturam” de somn și sa incepem ziua. Daca peste asta adaugam și o durere dentara sau in sfera cavitații orale, avem rețeta sigura de incepere a unei zile cu stangul.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

