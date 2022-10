Stiri pe aceeasi tema

- Declarația unica: Ce se va schimba in 2023 la chirii, dividende sau drepturi de autor Declarația unica: Ce se va schimba in 2023 la chirii, dividende sau drepturi de autor O serie de modificari fiscale care vor intra in vigoare incepand cu anul viitor va poate afecta semnificativ veniturile, mai ales…

- bull; Danut Gabriel Ofiteru este membru in Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta.bull; In declaratia de avere depusa in 2022, Danut Ofiteru a mentionat ca detine cote parti din patru terenuri si doua case de locuit, dar si ca are active financiarebull;…

- Sedinta de saptamina trecuta a Consiliului Suprem de Securitate a fost marcata de un scandal care nu a fost facut public oficial. Presedintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Dorel Musteata, a declarat ca in justitie s-a format o grupare care vrea sa controleze intreg sistemul.…

- „O sa avem o discuție in cadrul coaliției. Declarația a fost jignitoare fața de toata lumea. Nu a fost o jignire adusa in special romanilor. Mi-aș fi dorit sa nu fie facuta pe teritoriul Romaniei, dar indiferent, putea sa o faca și pe Himalaya, efectele sunt aceleași”, a spus Marcel Ciolacu.„Faptul…

- Astazi exista o șansa reala de a reglementa conflictul transnistrean și de a reintregi țara, in condiții convenabile pentru ambele parți. Declarația a fost facuta de fostul președinte al Republicii Moldova, președintele de onoare al PSRM, Igor Dodon, intr-un interviu acordat postului de televiziune…

- George Simion se pregateste de nunta cu buzunarele goale. Veniturile sale declarate echivaleaza cu o pensie medie si nu ii ajung pentru organizarea evenimentului, transformat intr-o operatiune de imagine. Explicatiile lui Simion nu stau in picioare. George Simion a declarat Newsweek Romania ca cei 42…

- Revolut a informat clienții zilele astea ca daca invitați prieteni pe platforma veți primi 200 lei pentru fiecare persoana care-și deschide cont. De asemenea, daca va uitați la un clip și raspundeți la cateva intrebari, veți primi criptomonede (DOT - care aparține de Polkadot) pe care le puteți schimba…

- Pragul electoral trebuie micșorat sau eliminat. Declarația a fost facuta de Anatolie Prohnițchi, președinte al Partidului Verde Ecologist (PVE). Politicianul, in cadrul consultarilor publice organizate la Parlament privind proiectul noului Cod electoral, a remarcat ca in actualul Parlament 16 mandate…