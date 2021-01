Cine deschide un cont fals de Facebook, in numele unei alte persoane, folosind datele personale ale acesteia, poate face inchisoare! Decizia a fost luata de Inalta Curte de Casație și Justiție, dupa ce a fost sesizata de o instanța din Brașov, care judeca un astfel de caz. Cazul aflat pe rolul Curții de Apel Brașov il are ca inculpat pe un barbat care a deschis un cont fals pe Facebook, in numele fostei sale iubite. Potrivit actului de acuzare, in decembrie 2018, inculpatul si-a amenintat fosta iubita ca, daca nu va relua relatia cu el, va da publicitatii pe internet mai multe fotografii in care…