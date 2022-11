Ăi de mor de grija noastră Cornel Codita Proverbul ne indeamna sa ne rugam la Al de Sus, sa ne fereasca de prieteni, ca de dusmani putem sa ne ferim si singuri. Altfel spus, sa ne apere de raul pentru care n-avem ochi, pe care nici macar nu il banuim, desi e colea, linga noi. In cazul de fata, nu despre prieteni este vorba, (cum sa fi prieten cu o institutie?!), ci despre niste „baieti dastepti” blindati in pozitii de putere, baricadati in spatele unor inalte si solide ziduri institutionale, cu firme somptuoase atirnate la intrare… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

