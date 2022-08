Ai de ales din o grămadă de sortimente: Dieta cea mai comodă a actriței Cristina Cioran Actrița Cristina Cioran a dezvaluit fanilor sai metoda prin care a reușit sa ajunga la greutatea ideala. Deși recunoaște ca este „puturoasa și nedisciplinata”, Cristina Cioran a gasit o varianta care i se potrivește perfect, mai ales ca se ingrașase dupa ce a nascut. ”De ce am ales sa merg pe aceasta dieta? Pentru ca sunt puturoasa și nedisciplinata! Pentru ca sunt mesele pregatite. Pentru ca nu trebuie sa cantaresc, scad, adun. Șunt leneșa și nu sunt sigura pe mine cu o halca de carne in fața. Da! Ai mesele la plic! Cat de bine! Scoți shakerul, pui apa, amesteci și bei! Ai și mese calde pe care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Cristina Cioran a devenit mama in urma cu mai bine de un an. De curand, vedeta s-a decis ca vrea sa scape de kilogramele pe care le-a acumulat in timpul sarcinii, așa ca s-a apucat sa țina o dieta. Cat și cum a reușit Cristian Cioran sa slabeasca dupa nașterea fiicei sale.

