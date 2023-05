Ai comportament și atitudine specifică profilului de director? Te poți angaja șef la Romgaz! Cel mai important producator și principal furnizor de gaze naturale din Romania recruteaza persoane pentru cele mai inalte poziții din companie. Compania de stat Romgaz S.A. anunta declansarea procedurii de recrutare și selecție de candidati in vederea nominalizarii in funcția de director general al societații. Compania cauta, de asemenea, director general adjunct și director economic. Mai intai, in etapa, in etapa de selecție inițiala și apoi in cea de selecție finala pentru funcția de director general, competențele candidaților și trasaturile comportamentale vor fi evaluate. Principalele criterii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

