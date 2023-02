Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Șut (23 de ani), mijlocașul central de la FCSB, este dorit de FC Copenhaga și Bașakșehir. Cle doua cluburi negociaza in aceste zile cu FCSB pentru transferul lui Șut, potrivit digisport.ro. Informația a fost confirmata și de sursele GSP. Adrian Șut, dorit de Copenhaga și Bașakșehir „Suntem in…

- Rezervarile tip early booking pot compensa majorarile de tarife cauzate de rata inflatiei si de alte cresteri de tarife, transmit reprezentantii Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT) intr-un comunicat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Numarul rezervarilor in stațiunea Mamaia, pentru sezonul 2023, a crescut in ultimele doua luni, dupa ce turiștii romani și-au rezervat vacanțe la mare la prețuri reduse prin sistemul early booking, transmite Organizația Patronala Mamaia Constanța (OPMCTA). ”Am analizat vanzarile și avem o creștere a…

- Organizatia Patronala Mamaia – Constanta a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca prin intermediul sistemului early booking numarul rezervarilor pentru Mamaia a crescut in ultimele doua luni. „Turistii romani au inceput sa prefere sistemul de rezervari early booking, pentru a beneficia de vacante…

- Potrivit consultanților Travel Planner, 2023 va fi un an bun pentru vacanțe, in special pentru turiștii care rezerva in sistem early booking și beneficiaza de reduceri consistente. Turiștii trebuie sa știe ca pe fondul inflației și al nesiguranței determinate de evenimentele din ultimii trei ani, prețurile…

- Inca de la inceputul anului 2023, agențiile de turism au pregatit oferte early booking pentru Grecia, Turcia și Bulgaria. Destinațiile amintite raman in topul celor mai apreciate de catre romani. Ce vacanțe poți organiza, in ce locații și cați bani ar trebui sa scoți din buzunar pentru a te bucura de…

- 11 din cele 16 echipe de Liga 1 au ales Turcia pentru cantonamentul din aceasta iarna. Trei dintre ele, Rapid, Botoșani și Chindia, stau in același hotel. CFR Cluj merge in Spania, in timp ce alte 4 formații se pregatesc in țara. VIDEO. SuperLiga Turciei. 11 din cele 16 echipe de Liga 1 au ales Turcia…

- Antalya va fi „pamant romanesc” pentru urmatoarele doua saptamani, dupa ce majoritatea echipelor din Liga 1 au decis sa-și desfașoare cantonamentul de iarna in Turcia. Turcia este destinația preferata de romani in aceasta iarna pentru cantonamentul dinaintea celei de-a doua parți a campionatului. Nu…