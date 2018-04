Ai cerut sa-ti fie rambursati banii pe taxa auto? Statul a inceput sa ii returneze!

APAPR: 75% dintre romani isi doresc sa obtina o pensie de peste 500 euro

Populatia tinde sa isi subestimeze nevoile reale de economisire pentru pensie peste tot in lume, inclusiv in tarile mult mai dezvoltate si educate financiar decat Romania. In aceste conditii, in tara noastra riscul subevaluarii este cu atat mai mare....