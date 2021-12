„Ai câştigat pe bună dreptate…”. Mesajul de adio al lui Vladimir Putin pentru Angela Merkel Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis un mesaj de ramas bun fostului cancelar german, Angela Merkel, in care i-a mulțumit pentru ”atația ani de cooperare fructuoasa”, dupa cum a anunțat Kremlinul, printr-un comunicat citat Interfax. Putin a subliniat intr-o concorbire telefonica cu Angela Merkel ”contributia semnificativa” a fostului cancelar la ”dezvoltarea relatiilor ruso-germane” si ”disponibilitatea ei pentru un dialog in baza respectului reciproc”, adresandu-i-se neprotocolar la per tu. ”Am avut un contact permanent și am incercat sa gasim cai de depasire pana si a celor mai dificile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

