Stiri pe aceeasi tema

- Iți petreci o mare parte din timp uitandu-te la poze frumoase din destinațiile tale ideale de vacanța? Poate admiri o plaja din Thailanda, straduțe colorate din Paris, satucuri din Italia sau ruinele din Atena. Probabil crezi ca oamenii care posteaza pozele au cheltuit o gramada de bani ca sa ajunga…

- Coliere decorate cu smaralde si rubine au fost vedetele zilei de joi la Saptamana Modei de la Paris, unde brandul Chopard si alti bijutieri de lux au colaborat cu casele de moda traditionale pentru a-si prezenta cele mai recente colectii, informeaza Reuters. Compania elvetiana Chopard…

- Donald Trump critica producatorul american de motociclete Harley-Davidson, dupa ce compania a anuntat ca isi va transfera productia din SUA in alte tari, in incercarea de a scapa de majorarea taxelor vamale cu 25% decisa de UE. Uniunea Europeana a luat decizia de a introduce taxe pentru importurile…

- Ryanair vrea sa limiteze vanzarea de alcool la bordul aeronavelor dupa un incident petrecut in weekend in cursa Dublin-Ibiza. Compania aeriana dorește ca in avioane sa nu se poata cumpara mai mult de doua bauturi alcoolice de persoana, scrie BBC News. Propunerea vine dupa ce aeronava a fost nevoita…

- Compania aeriana Ryanair doreste limitarea vanzarilor de alcool in avioane la doua bauturi si restrictionarea vanzarii de alcool in aeroporturi, relateaza BBC. Propunerea vine dupa un incident care a avut loc duminica, in timpul unui zbor intre Dublin si Ibiza. Aeronava a fost nevoita…

- Heimir Hallgrimsson, selecționerul Islandei, și-a pierdut bagajul. Aventura ”pescarilor” la Mondialul rusesc a inceput rau. Antrenorul-dentist al nordicilor și-a pus geanta in care avea obiecte importante, printre care și laptopul cu toate informațiile despre adversarii din Rusia, in alt autocar. Inaintea…

- CFR Calatori prezinta pe site-ul propriu conditiile in care animalele de companie pot fi transportate cu trenul. Compania atrage atentia ca, „de regula”, animalele, pasarile, reptilele, pestii si insectele vii nu pot fi transportate in vagoanele de calatori.