- Dupa tragedia pacientei care a luat foc pe masa de operatie la Spitalul Floreasca din București, alte trei spitale au anuntat incidente cu bisturiul electric. Numarul incidentelor raportate la Autoritatea de Management al Calitatii in Sanatate a crescut cu peste 50 la suta.

- Un numar de 5.879 de incidente din timpul asistentei medicale au fost raportate anul trecut de catre spitale la Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate, a declarat, ieri, presedintele institutiei, Vasile Cepoi, citat de Agerpres. Potrivit ANMCS, 50,08% dintre evenimentele adverse…

- Dupa Floreasca, gasește nod in papura și la Universitar ''La Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti (SUUB) (...) s-a operat in 4 sali din noul blocul operator, timp de 30 de zile, fara ca personalul medical sa fie instruit cu privire la modul in care trebuie folosita aparatura din salile de operatie.…

- Deputatul Emanuel Ungureanu (USR), cel care a semnalat cazul femeii arse pe masa de operație de la Spitalul Floreasca, susține ca suspendarea acreditarii spitalului s-a facut in mod ilegal de catre șeful ANMCS, Vasile Cepoi. Ungureanu cere demiterea lui Cepoi intrucat instituția pe care o conduce nu…

- Acreditarea Spitalului Floreasca a fost suspendata, a transmis, luni, Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS). UPDATE Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan a declarat luni, la Spitalul Floreasca, faptul ca biocidul folosit la interventia pacientei…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului Floreasca, Bogdan Oprița, a spus, luni, pentru MEDIAFAX, ca nucleul de management al calitații din Spitalul Clinic de Urgenta București analizeaza decizia ANMCS, precizand ca este suspendat doar proecesul de acreditare al instituției, iar pacienții nu sunt afectați.„Autoritatea…

- Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS) a emis, luni, ordinul de suspendare a acreditarii Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti, in urma cazului femeii care a murit, transmite Agerpres.

- Inainte de a parasi Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț, fostul manager Codruț Munteanu a facut demersuri pentru amanarea acreditarii. Este vorba despre vizita de evaluare din a doua etapa, care a fost reprogramata acum pentru ultimul trimestru din anul 2020. „Am reușit sa obțin o amanare a acreditarii…