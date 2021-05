Ai avut COVID? Află că ești bine cu pachetul complet de evaluare disponibil la SANADOR Infecția cu SARS-CoV-2 se poate manifesta diferit de la un pacient la altul, de la forme clinice lipsite de simptome, pana la forme grave, amenințatoare de viața, care necesita spitalizare. Experiența primului an de pandemie a demonstrat ca și pacienții care au trecut prin forme ușoare de boala, aflați in autoizolare la domiciliu, pot avea de suferit de pe urma acestei infecții. Printre simptomele post-COVID care ar trebui sa determine pacientul sa solicite ajutor medical de specialitate sunt de menționat oboseala accentuata, problemele de concentrare și memorie, problemele cu respirația… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SANADOR, partenerul medical de incredere al pacienților in lupta cu noul coronavirus, pune la dispoziția acestora o gama completa și complexa de testari: testarea RT-PCR, identificarea anticorpilor de tip IgM și IgG, dozarea anticorpilor neutralizanți, screeningul mutațiilor care confera virusului…

- Infecția cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) se manifesta foarte diferit de la un pacient la altul, iar specialiștii incearca sa țina sub control atat boala, cat și consecințele pandemiei. Pacienții care au avut forme severe, cei care au dezvoltat complicații multiple și au avut nevoie de asistența in…

- Purtarea mastii de protectie impotriva coronavirusului nu mai este obligatorie in exterior in Israel cu incepere de duminica, in cadrul ridicarii treptate a restrictiilor legate de pandemie, au anuntat joi seara autoritatile israeliene, noteaza AFP și Agerpres. Ieri a fost prima zi in Israel cand maștile…

- Experiența primului an de pandemie a demonstrat ca o evaluare medicala completa in urma infectarii cu virusului SARS-CoV-2 este esențiala, inclusiv pentru pacienții cu forme ușoare și care nu au necesitat internare. La pacienții cu forme grave, care au necesitat internare, sunt deja cunoscute…

- Regeneron a solicitat aprobarea in SUA a tratamentului sau cu anticorpi monoclonali pentru Covid-19, ca tratament preventiv, in urma unui studiu clinic care a aratat ca reduce riscul infectiilor simptomatice in gospodariile cu o persoana bolnava, a anuntat, luni, producatorul american de medicamente,…

- Ultimul an de pandemie ne-a invațat ca infecția cu virusul SARS-CoV-2 se poate manifesta diferit de la o persoana la alta și ca pacienții cu forme medii și grave necesita internare in spital, tratament și supraveghere medicala de specialitate. Insa experiența medicilor a scos la iveala faptul ca…

- Din experiența primului an de pandemie, s-a constatat ca infecția cu virusul SARS-CoV-2 se poate manifesta foarte diferit de la un pacient la altul, de la forme lipsite de simptome pana la forme grave, amenințatoare de viața, care necesita spitalizare. Totuși, și pacienții cu forme ușoare, care au fost…

- Un raport publicat de Ministerul Sanatații din Israel, citat de Pro. TV arata ca doar 153 de persoane (adica 0,0032 %) din mai mult de 4,7 milioane de persoane care au primit prima doza a vaccinulului anti Covid-19 de la Pfizer au avut efecte secundare grave. De asemenea, doar 162 de oameni din 3,4…