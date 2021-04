AI ar putea interveni în modul tradiţional de evaluare a cafelei O companie din Israel a pus la punct un dispozitiv de tip handheld care este capabil sa scaneze boabele de cafea si sa le stabileasca calitatea. Masina, care functioneaza pe baza inteligentei artificiale, are nevoie in prima faza de un om care sa introduca parametrii de calitate iar dupa aceea va putea clasifica cafea chiar si pana la prajire. Compania din Israel a finalizat chiar si un program pilot cu Carcafe, divizia din Columbia a grupului Volcafe, unul dintre cei mai mari traderi de cafea din lume. Tranzitia la computere ar modifica modul traditional de evaluare a cafelei de catre oameni,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

