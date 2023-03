Ai ales un trabuc de calitate? Afla cum iti dai seama inainte sa il fumezi Dupa ani si ani de fumat tigarete, ai testat in sfarsit un trabuc? Acesta este doar inceputul unei calatorii frumoase catre descoperirea unor noi gusturi si preferinte in materie de tutun. Fumatul trabucului e un ritual special. E genul de experienta pe care iti doresti sa o traiesti din plin, poate doar la evenimentele speciale din viata ta, pentru a le adauga un plus de farmec. Daca vrei sa fii introdus in aceasta lume si sa testezi ce-i mai bun din ea, JPB Tabac Shop iti recomanda ca inainte sa te arunci direct in experienta fumatului, sa iti folosesti celelalte simturi pentru a desavarsi… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj au efectuat in ultima saptamana un numar de 44 controale care au vizat atat domeniul relațiilor de munca, cat și domeniul securitații și sanatații in munca. Au fost aplicate 28 sancțiuni contravenționale in cuantum de 136.500 lei…

- ROMANIA. Nicolae Ciuca a cerut in ședința de Guvern sa fie identificate și verificate companiile din Turcia care au facut lucrari de construcții și in Romania! „Am cerut ca, pe baza masurilor luate in Turcia și a companiilor care au fost identificate ca executand lucrari de construcții in zona unde…

- Toate spațiile in care vor avea loc evenimente in cadrul programului „Timișoara Capitala Culturala Europeana” vor fi atent verificate de catre pompieri. Autoritațile vor sa previna astfel producerea incendiilor sau a altor situații de urgența.

- Guvernul va institui un mecanism prin care cetatenii vor putea anunta daca in cladirile in care locuiesc exista elemente de plumb in sistemul de distributie a apei, plumbul fiind un metal extrem de toxic pentru organism, a informat Agerpres. Anunțul a fost facut miercuri, 18 ianuarie, de ministrul Dezvoltarii,…

- O comisie mixta de verificare a starii construcțiilor tip șarpanta de la blocurile de locuințe din municipiile și orașele județului a fost constituita prin ordinul prefectului județului, in contextul in care un astfel de acoperiș s-a prabușit de curand pe B-dul. Unirii din municipiul Bacau. Comisia…

- In perioada 21 noiembrie 2022 – 04 ianuarie 2023, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au acționat in baza planului național de acțiune „FOC DE ARTIFICII”, pe raza județului Brașov, in vederea prevenirii, identificarii și combaterii evenimentelor negative generate de nerespectarea…

- Politicile energetice ale Romaniei vor aduce serioase probleme de credibilitate și mai puțini investitori in domeniul energiei, comportamentul autoritaților din ultimele șase luni, care au schimbat o lege de patru ori, din care ultimele trei schimbari au