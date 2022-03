Ai acest tablou cu Nicolae Ceaușescu? Iată cu ce sumă colosală se vinde (FOTO) Pe vremuri, aproape toți romanii aveau in locuința un tablou cu Nicolae Ceaușescu. In ziua de azi, cei care dețin un astfel de obiect pot caștiga o suma imensa daca se decid sa il vanda. Obiectele care au legatura cu fostul președinte dictator sunt vandute la prețuri uriașe. Carțile de tipul „Omagiu”, de exemplu, se vand cu peste 1.000 de lei, in timp ce o felicitare primita de la Nicolae Ceaușescu poate ajunge chiar și la suma de 5.000 de lei. Un alt obiect foarte valoros este un tablou, pe care majoritatea oamenilor il aveau in casa pe vremea comunismului. In zilele noastre, cine iși dorește… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.725 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID –19), cu 363 mai puține fața de ziua anterioara. 405 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare.…

- Nestle a anuntat ca va opri vanzarea in Rusia a unor produse neesentiale, inclusiv KitKat si Nesquik, o decizie fara precedent, pe fondul sporirii presiunilor asupra companiile din domeniul alimentar si de bunuri de larg consum, in urma invadarii Ucrainei de catre Moscova. Miercuri la pranz, actiunile…

- Rusia iși pastreaza dreptul de a folosi arme nucleare daca țara este „provocata” de NATO, spune adjunctul ambasadorului Rusiei la ONU, Dmitri Polianski. Dmitri Polianski, unul dintre cei mai importanți diplomați ai Rusiei in Statele Unite, a vorbit cu Sky News dupa ce purtatorul de cuvant al lui Vladimir…

- Președintele PNL, Florin Cițu, considera ca reducerea TVA la energie, la 5%, nu reprezinta o soluție in actuala criza. In opinia sa, ar trebui acțiuni indreptate catre toate sectoarele și un „TVA scazut generalizat”. Intrebat ce masuri se iau in contextul exploziei actuale a prețurilor, Cițu a spus…

- Cancelarul german Olaf Scholz a ajuns marți la Moscova intr-o misiune cu mize mari de a preveni razboiul. Acesta a fost evenimentul consemnat de toata media și apoi disecat de catre analiști. Vladimir Putin a inceput conferința de presa, spunand ca Germania este un „partener cheie al Rusiei” și ca ar…

- In anul 2014, fotograful Peter Turnley posta pe rețeaua de socializare un portret al lui Nicolae Ceaușescu, care, in anul de grație 1989 a „ținut” coperta Newsweek Magazine. Totodata el povestea cum s-a ajuns la acest lucru. “In august 1989, m-am dus in Romania cu alți doi jurnaliști de la Newsweek…

- Țara macinata de patru decenii de razboi, cu lipsa locurilor de munca si provocarile economice tot mai mari afectandu-i cel mai mult pe cei mai vulnerabili membri ai societatii, Afganistanul se confrunta cu o saracie dusa la extrem. Multi dintre oameni nevoiasi din Afganistan iau decizii disperate pe…

- Intrebata de saptamanalul Gala daca se va vaccina, actrita, care traieste retrasa in vila de la malul Mediteranei, la Saint-Tropez, a raspuns: „Nu!”. Raspunsul ei insa are la baza motive intemeiate. Actrita Brigitte Bardot a dezvaluit revistei Gala ca nu vrea sa fie vaccinata contra Covid-19, spunand…