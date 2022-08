Stiri pe aceeasi tema

- In primul semestru al anului curent au fost inchiriate spații logistice și industriale cu o suprafața cumulata de 542.000 de metri patrați, in creștere cu 50% fața de perioada similara a anului precedent, potrivit datelor firmei de consultanța imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Volumul tranzacționat…

- Romania este a doua cea mai mare piata de retail din lume pentru Revolut, dupa Marea Britanie, cu o rata de penetrare de 26% in randul populatiei active, la nivel national. Populatia ocupata a Romaniei era de 7,7 milioane persoane, la 1 ianuarie 2022. Bucuresti este primul oras Revolut din UE, iar 1…

- Daniel Fenechiu, senator PNL, a declarat, luni, la Profit News TV, ca fara discutie in coalitie se discuta despre o impozitare speciala, pe o durata temporara, numita taxa de solidaritate, pe veniturile foarte mari, dar ca nu s-a luat o decizie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Numarul vanzarilor a scazut cu 26% in aprilie, dupa cresteri neintrerupte in lunile anterioare. Preturile sunt insa tot mari, iar specialistii spun ca ar fi nevoie de o scadere de mai lunga durata a cererii ca sa se vada o reducere a preturilor, mai ales ca si materialele

- “BAT face aproximativ 200 de noi angajari pe an si investeste peste 1 milion de euro anual in programe de training si dezvoltare profesionala. Desi piata muncii se confrunta cu fluctuatii majore in ultimii ani, un angajat BAT Romania lucreaza in medie pentru o perioada de cel putin 7 ani in cadrul companiei”,…

- Potrivit unui raport realizat de Experian, Tesla a fost cea mai bine vanduta marca premium in Statele Unite, in primul trimestru din 2022. Astfel, compania lui Elon Musk a reusit sa depaseasca nume consacrate ca BMW, Lexus si Mercedes-Benz pe aceasta piata, cu aproape 114.000 de masini vandute. Dupa…

- Gino Iorgulescu (66 de ani), reales astazi in funcția de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, are un obiectiv principal in noul mandat: sa obțina mai mulți bani pentru cluburile din Liga 1 prin contractul de cesiune al drepturilor de televizare. ...

- Cristian Stanciu, patronul FEG, are datorii la Primaria Iași. Deși incaseaza milioane de euro an de an de pe urma spațiilor luate cu chirii infime de la primarie, acesta nu și-a onorat obligațiile fiscale pentru afacerile pe care le deține. Consilierul județean PSD nu a platit taxele catre bugetul local…