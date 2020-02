Ai 25 de ani şi vrei să te cunoască toată lumea? Vino la GdS! Esti din Craiova sau din judetul Dolj, implinesti 25 de ani in aceasta primavara si esti dispus/dispusa sa spui povestea ta lumii intregi? Esti nascut/nascuta pe 15 martie 1995 si vrei ca zeci de mii de oameni sa te cunoasca? Esti dispus/dispusa sa ne spui cine esti, ce pasiuni ai, ce visuri si aspiratii ai de urmat? Atunci contacteaza redactia Gazetei de Sud ! Avem o surpriza pentru tine. Iata despre ce este vorba. Gazeta de Sud implineste 25 de ani de existenta pe data de 15 martie 2020. Cu acest prilej, la ceas aniversar, ne-am gandit sa prezentam povestea unor cititori care au aceeasi varsta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

