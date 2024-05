Stiri pe aceeasi tema

- ”Romania creste din punct de vedere economic. Trei dovezi concrete, confirmate de INS: crestere economica de 1,8%, salariul mediu a depasit o mie de euro, inflatia a coborat la 5,9%. Viziunea pentru Romania consta in modelul economic bazat pe investitii. Avem investitii record de peste 40 de miliarde…

- Deși inflația a scazut, romanii nu iși permit nici acum sa cumpere alimente pentru ca prețurile au ramas la fel de mari. De Paște, romanii vor plati mai mult pentru carne, branzeturi, detergenți și medicamente.Potrivit ultimului raport al Institutului Național de Statistica, rata anuala a inflației…

- Premierul Marcel Ciolacu a facut declarații recente in care a vorbit despre investițiile care urmeaza sa se faca in Romania. De asemenea, a anunțat inceperea lucrarilor la ca mai așteptata autostrada, cea a Moldovei. Marcel Ciolacu a anunțat ca a scazut inflația, dar a vorbit și despre urmatoarele investiții…

- Datele oficiale demonstreaza ca viziunea propusa romanilor la preluarea mandatului de premier a fost una corecta, susține premierul Marcel Ciolacu, dupa publicarea, joi, de catre INS a datelor care arata o scadere a ratei inflației in luna martie. Premierul Marcel Ciolacu arata, joi, intr-o postare…

- Rata anuala a inflatiei a coborat in luna martie 2024 la 6,61%, de la 7,23% in februarie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 2,81%, cele nealimentare cu 8,06%, iar serviciile cu 10,20%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), publicate azi. “Indicele preturilor…

- Guvernatoarea Bancii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, declara la RFI ca este increzatoare ca inflația va continua sa scada anul acesta. Ea precizeaza ca inflația s-a redus cu 30% intr-un an și jumatate, in Republica Moldova, relateaza Mediafax.

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,2%, reducand castigurile prudente de dimineata. Actiunile companiilor din mass-media au incheiat sesiunea cu 0,7% mai sus, in timp de componenta sectorului minier a scazut cu 1,4%. Indicele german DAX a scazut cu 0,11%, CAC 40 al bursei franceze…

- Inflatia in Germania a continuat sa incetineasca in luna februarie, cand preturile de consum au inregistrat o crestere in ritm anual de 2,5%, dupa un avans de 2,9% in ianuarie, ceea ce ar putea alimenta asteptarile cu privire la o posibila reducere a dobanzii de politica monetara din partea Bancii Centrale…