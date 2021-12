Stiri pe aceeasi tema

- Suspectul dublei crime de la Iași, Ahmed Sami El Bourkadi, era in drum spre aeroport, se indrepta spre Romania cand a fost reținut de autoritațile italiene, potrivit avocatei acestuia, care a precizat ca nu a vorbit direct cu clientul ei, ci cu familia lui și cu un avocat din Italia.

- Suspectul dublei crime de la Iași, Ahmed Sami El Bourkadi, vrea sa vina in Romania sa se apere, spune avocata acestuia. Avocata precizeaza ca nu a vorbit direct cu clientul ei, ci cu familia lui Ahmed Sami El Bourkadi și cu un avocat din Italia. Ahmed Sami El Bourkadi avea programata…

- Autoritațile italiene au admis extradarea studentului suspectat de dublul asasinat comis saptamana trecuta de la Iași. Ahmed Sami El Bourkadi va fi adus in Romania pe 21 decembrie, potrivit unor surse judiciare citate de G4 Media . Cetatean canadian de origine marocana, studentul in varsta de 20 de…

- Principalul suspect al comiterii dublului asasinat de la Iași a fost prins in Roma, Italia, anunța Poliția Romana. Acesta se numește Ahmed Sami El Bourkadi și este de origine marocana, la fel ca și una dintre victime.

- Crima de la Iași a ingrozit o țara intreaga, iar suferința familiior celor doi studenți uciși este accentuata de faptul ca suspectul principal, Ahmed Sami El Bourkadi, este inca in libertate. Noi detalii despre masacrul care a avut loc in vila de pe strada Moara de Vant ies la iveala pe zi ce trece.…

- A fost publicata prima fotografie cu principalul suspect in cazul dublei crime de la Iași. Este vorba despre un tanar din Maroc, pe nume Ahmed Sami El Bourkadi, care a fost dat deja in urmarire. Poliția Romana a publicat, in aceasta seara, și primele imagini cu el. Iata cum arata tanarul!

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi au solicitat, luni, mandat de arestare in lipsa a unei persoane suspectate de uciderea celor doi tineri gasiti morti la sfarsitul saptamanii trecute, intr-o vila dintr-un cartier rezidential. Surse judiciare informeaza ca principalul suspect al asasinatului…