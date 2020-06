Legenda fotbalului irakian, Ahmed Radhi, a murit, duminica, la 56 de ani, din cauza unor complicații aparute dupa ce fusese testat pozitiv pentru coronavirus, noteaza AFP, citata de Telekom Sport.Tragica veste a fost anunțata, duminica, de catre ministrul irakian al Sanatații și a venit cu doar cateva ore inainte ca fostul fotbalist sa fie transferat cu avionul in Iordania.Ahmed Radhi a fost internat la Bagdad, in urma cu o saptamana, dupa ce a fost testat pozitiv cu virusul Sars-CoV-2. El a parasit spitalul, joi, dupa ce sanatatea lui s-a imbunatatit. Insa a fost nevoie sa fie reinternat in aceeasi…