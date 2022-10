Stiri pe aceeasi tema

- Eliminare controversata la Chefi la cuțite! In ediția din aceasta seara a show-ul culinar, sezonul 10, echipa lui Florin Dumitrescu a pierdut primul concurent, dupa ce preparatul lui a acumulat 6 puncte din partea juraților. Iata cine e fost eliminat in primul duel!

- In seara aceasta, surprizele se vor ține lanț la „Chefi la cuțite”, jurații fiind provocați sa gateasca, in lupta pentru amuleta, cu un ingredient misterios, in fața caruia au trait minute bune de confuzie. „N-am mai gatit in viața mea cu așa ceva!”, a reacționat Chef Sorin Bontea, alegerea preparatului…

- Hemalatha Divakaran este concurenta din India care le-a oferit juraților un preparat foarte iute in ediția 13 a sezonului 10 din Chefi la cuțite. Hai sa vezi ce reacție a avut chef Florin Dumitrescu cand a gustat din mancarea acesteia.

- Florin Dragomir a primit din partea lui Florin Dumitrescu un cuțit de aur in cea de-a șaptea ediție a emisiunii Chefi la cuțite, de la Antena 1. Cine este concurentul și ce a dezvaluit in timpul show-ului.

- Chef Sorin Bontea, chef Catalin Scarlatescu și chef Florin Dumitrescu au participat la cel de-al treilea joc de culise din sezonul 10 Chefi la cuțite, difuzat pe 7 septembrie 2022 la Antena 1. Irina Fodor le-a dat o „provocare” de-a dreptul neașteptat care i-a lasat fara cuvinte pe cei trei jurați.

- Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu vor avea parte de o surpriza de neimaginat la „Chefi la cuțite”, sezonul 10. Cei trei chefi vor sta fața-n fața cu sosia celebrului Chef Gordon Ramsay. Sezonul 10 „Chefi la cuțite”, care va debuta pe 4 septembrie la Antena 1, aduce o mulțime de…

- Are patru trofee „Chefi la cuțite” caștigate pana acum și este pregatit pentru o noua competiție! In curand, Sorin Bontea intra din nou in arena culinara la Antena 1, pentru urmatoarea confruntare cu Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Cand vine vorba despre calitațile și defectele rivalilor sai…

- Dupa un an de așteptare, maeștrii bucatariei revin la Antena 1 cu un sezon special Chefi la cuțite, in care cele mai spectaculoase farfurii, strategiile de joc, lupta pentru amulete, invitații surprinzatori și cei mai talentați concurenți pasionați de gastronomie vor alcatui mixul cuceritor care a atras…