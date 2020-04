AHK Romania: Va fi turism in Romania din 1 iunie. Hotelurile si restaurantele se pregatesc intens

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei de Comert Romano-Germane, Dragos Anastasiu, este ferm convin s ca de la 1 iunie va fi reluat turimsul. „Hotelurile si restaurantele se pregatesc intens”, a spus Anastasiu. „O perioada de timp, probabil ca nimic nu va mai fi la fel, dupa 15 mai. Hotelurile nu au fost inchise oficial…

- Romania poate prelua modelul nemțesc de protecție a companiilor, numit kurzarbeit, pentru ca s-a dovedit unul de succes. Mai exact este vorba de ”munca redusa”, pentru a evuta concedierile. Angajații lucreaza pe o anumita perioada de timp mai puțin sau chiar deloc. Angajatorul, impreuna cu angajatul,…

- Masurile luate pentru stoparea epidemiei de coronavirus arunca in aer hotelurile și restaurantele din Romania. Rata șomajului in hotelurile și restaurantele din țara a ajuns deja la 60% și, in curand, va urca la 90%. Peste 50.000 de angajați de pe litoral se afla intr-o situație dramatica, potrivit…

- Angajatii sezonieri din turism aveau doar sase luni salariu, iar restul de sase luni traiau, de obicei, din somaj, iar in conditiile actualei legislatii in domeniu, ei risca sa nu poata intra in somaj anul acesta, a declarat presedintele Federatiei Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania (FAPT),…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a facut joi un apel la romanii care au platit avansuri la agentiile de turism sa nu mearga sa ceara banii inapoi, "pentru ca nu au de unde sa-i dea si risca sa introduca firmele in faliment", cel mai prudent lucru fiind "sa mai astepte sau sa ceara un voucher…

- La invitația Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Argeș, in perioada 20 – 23 februarie, Centrul Național de Informare și Promovare Turistica Mioveni participa la cea de-a 43-a ediție a Targului de Turism al Romaniei, organizata in Complexul ROMEXPO, Pavilionul B2. Ediția de primavara a Targului…