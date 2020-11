AHK România: Economia românească îşi va reveni după criza generată de coronavirus abia în 2022 Economia romaneasca isi va reveni dupa criza generata de coronavirus abia in 2022 sau chiar mai tarziu, sustin mai mult de jumatate dintre companiile germane prezente in Romania, releva un sondaj realizat de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) in luna octombrie 2020. Chestionarul are in vedere atat evaluarea situatiei conjuncturale si situatia companiilor, dar ofera si o privire de ansamblu asupra principalilor factori de risc economic din perspectiva companiilor, in general, dar si raportata la actuala criza. "Situatia generala a companiilor s-a inrautatit, dar majoritatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Economia romaneasca isi va reveni dupa criza generata de coronavirus abia in 2022 sau chiar mai tarziu, sustin mai mult de jumatate dintre companiile germane prezente in Romania, releva un sondaj realizat de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) in luna octombrie 2020. Chestionarul…

- "Veniturile, la finalul acestui an, sunt estimate in jur de 337 miliarde lei, 32,2% din PIB, dintre care 298 de miliarde de lei sau 27,4% din PIB din economie si 39 de miliarde din fonduri nerambursabile. De ce este important aceasta cifra? Pentru ca atat veniturile bugetului general consolidat, cat…

- Situația este critica la Suceava unde in total sunt internati 351 de pacienti infectati cu noul coronavirus. Conform GCS, in acest moment in Romania sunt internați la terapie intensiva 974 de pacienți cu coronavirus. In total, in toate spitalele din Romania, sunt 11 897 de pacienți infectați care sunt…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, in ședința de Guvern, ca se inregistreaza in multe țari europene creșteri „aproape inexplicabile” a numarului de infecții cu noul coronavirus și ca in acest context „Dupa cum vedeti, Europa se confrunta cu o crestere dramatica a numarul de infectari…

- Economia Romaniei „nu poate sustine cresterea pensiilor cu 40%” Foto Agerpres Economia României nu poate susține creșterea pensiilor cu 40%, în condițiile evolutiei negative a economiei cauzate de pandemia COVID-19 - avertizeaza Coaliția pentru Dezvoltarea României. Organizația…

- Decizia Parlamentului de a mari pensiile cu 40% reprezinta un risc major pentru economia Romaniei si pune in pericol relansarea economica, considera reprezentantii investitorilor germani in Romania. "Decizia Parlamentului de a mari pensiile cu 40% reprezinta un risc major pentru economia…

- De la debutul pandemiei de coronavirus in total au fost inregistrate aproape 29 de milioane de imbolnaviri și aproximativ 925 000 de decese. Din totalul celor care au contactat infecția, mai mult de 20 de milioane de pacienți au fost declarați vindecați. Situația cea mai grava este acum in Statele Unite…

- De fiecare data cand apare o criza economica, brandurile auto cele mai afectate nu sunt cele premium sau de lux, ci marcile de volum care se adreseaza populației cu venituri medii sau mici. Situația este de ințeles, oamenii care nu au foarte mulți bani...