AGVPS: ”Ursul Arthur a fost sigur braconat”

Stiri pe aceeasi tema

- Orice se intampla in Romania, cu o putere politica improprie democrației, lucrurile sunt simple. Ajunși stapani peste intreaga țara, cu eternul sprijin specializat al ONG-ului UDMR, politicienii s-au declarat in mod iluzoriu legitimi ca majoritate. UDMR este implicata in retezarea padurilor și transferul…

- Prințul din Austria care a impușcat cel mai mare urs din Romania este nevinovat, susține ministrul mediului, Tanczos Barna.”Trofeul este in tara. Blana și craniul, asta inseamna trofeu, din cate am ințeles. Nu, nu pleaca nici intr-un fel din țara. Nu va pleca, nu exista asa ceva. Nu poate pleca. Nu…

- Una fumeaza președintele și premierul, alta spun specialiștii și cifrele oficiale despre vaccinare. Klaus Iohannis a declarat miercuri ca este „foarte bucuros sa vad ca deja multa lume vine efectiv la vaccinare”, dar toate datele de pana acum il contrazic pe președinte. „Am vazut impreuna primul centru…

- Autopsia efectuata de legistul Roberto Testi, in prezenta unui consultant desemnat de familie, nu a scos la iveala formarea de trombi (cheaguri de sange), scrie Repubblica. Inima si celelalte organe se aflau intr-o stare de sanatate aparent buna, astfel ca deocamdata nu exista semne care sa coreleze…

- Un reprezentant al NATO in Romania a fost gasit mort, joi seara, intr-un complex rezidențial din București, au declarat surse din ancheta pentru Ziarul Libertatea. Cazul a fost preluat de Parchetul Militar. Este vorba de un barbat cu cetațenie americana, in varsta de aproximativ 50 de ani. Acesta a…

- Profesorul universitar doctor Benedek Imre, unul din cei mai buni cardiologi pe care ii are Romania, a vorbit despre drama pe care a trait-o fratele sau, profesor doctor Benedek Istvan, cel care a efectuat primul transplant de maduva la un bolnav adult in tara, si care a murit de COVID-19 fiind legat…

- Un ofițer cu funcție de conducere in una dintre cele mai importate pușcarii din Romania este cercetat de polițiști, dupa ce și-ar fi rupt in bataie doi subalterni. Spre deliciul deținuților, scandalul ar fi avut lor chiar intre zidurile inchisorii.

- Un paznic al unui balți din zona Gogoșari a fost impușcat mortal de un coleg. Cel care a tras cu arma tocmai se intorsese de la vanatoare. Acesta susține ca arma s-ar fi descarcat accidental. Cei doi sunt angajați ai Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din județul Giurgiu.Continuarea…