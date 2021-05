Aguaje – ce este, ce beneficii are și cum se consumă acest fruct exotic Aguaje este un fruct exotic care a devenit popular in lumea intreaga datorita proprietaților sale nutriționale, avand un conținut ridicat de vitamina C, vitamina A și fitoestrogen. Aguaje este numele peruvian pentru acest fruct. In Columbia, se numește canangucho. Alte nume pentru aceast fruct considerat superaliment sunt ita, buriti și muriti. Nota: Informațiile din acest articol nu inlocuiesc sfaturile unui medic specialist. Va recomandam, inainte de a incerca orice tratament, sa consultați medicul și sa urmați indicațiile acestuia.Informații despre aguajeAguaje este fructul unui palmier numit… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

