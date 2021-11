Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul a fost facut cu ocazia evenimentului #EU Regions Week 2021. IBA a contribuit la imbunatațirea unor alimente sau a dezvoltat unele noi, precum: suplimente alimentare, produse de patiserie, produse pe baza de miere și produse apicole, suc de fructe, dulceața sau chiar uleiuri cu valoare nutriționala…

- Consiliul Județean Cluj a finalizat proiectul ,,Restaurarea anvelopei Palatului Reduta, in prezent Muzeul Etnografic al Transilvaniei”, investiția fiind finanțata in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2021, prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.

- Comisia Europeana a finalizat proiectul privind introducerea unui incarcator universal pentru telefoanele mobile. „Sa ai un incarcator universal care se poate cumpara independent de marca telefonului permite economisirea de resurse si simplificarea lucrurilor. Ne aflam in ultima linie dreapta pentru…

- Fostul mare ciclist danez Chris Anker Sorensen a murit sambata, la varsta de 37 de ani, in urma unui accident de circulație. Fostul ciclist se afla in Belgia, unde era comentator TV. Acesta a fost lovit mortal de o mașina, in timp ce se plimba, potrivit publicației L’Equipe . Chris Anker Sorensen urma…

- De la inceputul pandemiei in Europa, specialiștii trag un semnal de alarma in privința maștilor sanitare contrafacute. Prin sistemul de alerta rapida, au fost identificate 264 de sortimente de maști sanitare, din care 40 sunt contrafacute. Dintre acestea, peste 80% sunt fabricate in China. In prezent…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca iarna aceasta va fi mai bine decat precedenta din punct de vedere al termoficarii. „Promisiunea pe care am facut-o a fost ca iarna aceasta va fi un pic mai bine decat iarna trecuta (…) S-au facut mai multe lucrari de intretinere in aceasta vara (…) Sunt…

- Fostul președinte al Comitetului Olimpic Internațional, Jacques Rogge (n. 2 mai 1942, Gent, Belgia), a incetat duminica din viața. De profesie medic chirurg ortoped, a condus CIO din 16 iulie 2001 pana in 10 septembrie 2013, cand a fost succedat de germanul Thomas Bach. „Va fi ținut minte mai ales pentru…

- Cinci școli din București vor incepe anul școlar cu reabilitari de ultima generație fiind dotate cu sisteme de ventilație cu recuperare de caldura. Proiectul a presupus montarea a 156 de unitați de ventilație furnizate de producatorul ceh Atrea. Valoarea investiției a fost de 6,2 milioane de euro s-a…