Agroserv Măriuța raportează o creștere a cifrei de afaceri cu 25%. Lapte cu caimac de 25,6 milioane de lei Agroserv Mariuța, companie romaneasca de agricultura și deținatoarea brandului Laptaria cu Caimac, raporteaza o cifra de afaceri de 25,6 milioane de lei in primul semestru din 2021, in creștere cu 25% fața de aceeași perioada a anului trecut. Compania, listata pe piața AeRO a Bursei de Valori București, a inchis primul semestru din 2021 cu un profit net de 0,6 milioane de lei, o majorare cu 53% fața de primele șase luni ale anului trecut. In primele șase luni din 2021, activitatea Laptariei cu Caimac a avut o evoluție pozitiva, marcata de o creștere a volumelor vandute, a numarului de produse… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

