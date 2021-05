In 27 aprilie, compania anunta ca a incheiat plasamentul privat de actiuni prin care a atras 19,4 milioane de lei, echivalentul a 4 milioane de euro, iar actiunile vor fi listate pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare de la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Compania este evaluata acum la aproximativ 16 milioane euro Operatiunea a fost intermediata de BT Capital Partners, divizia de investment banking si piete de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, in calitate de intermediar si consultant autorizat. Agroserv Mariuta a fost asistata in acest proces de listare de Schoenherr, una dintre…