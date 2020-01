Stiri pe aceeasi tema

- Precipitațiile tot timpul au fost și sunt importante. Insa pentru culturile agricole, la moment, nu sunt atat de importante pentru ca acestea sunt in perioada de pauza, cind procesul de creștere este incetinit. Despre acest lucru ne-a comunicat Viorel Scutaru, șeful Direcției Agricultura Ungheni. ”Importanta…

- Regimul termic estimat de catre meteorologi pentru urmatoarele doua saptamani (27 ianuarie - 9 februarie) va fi unul oscilant, cu perioade in care valorile termice vor fi, la inceput, in scadere, dupa care vor urca spre 10, chiar 12 grade, se arata in prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie…

- Lipsa precipitațiilor din ultimele luni a dus la instalarea secetei pedologice severe in multe zone din țara, o parte din culturile de toamna fiind compromise, dar și culturile de primavara exista riscul sa fie afectate. „In aceste condiții, se impune inceperea imediata a lucrarilor de primavara,…

- Vremea ne ia prin suprindere si, dupa valul de ger, vin temperaturi neobisnuit de ridicate, comparabile cu cele din luna martie. In urmatoarele doua zile, maximele vor ajunge la 12-14 grade in regiunile sudice. Nici in urmatoarele 4 saptamani nu se anunta vreme rea. Conform prognozei Administratiei…

- Culturile de camp vor inregistra starea de repaus vegetativ in majoritatea regiunilor agricole, pe durata saptamanii 9 - 15 ianuarie, iar vremea va intra intr-un proces de incalzire treptata, in cea mai mare parte a tarii, se mentioneaza in prognoza agrometeorologica, publicata de Administratia Nationala…

- Culturile de toamna sunt in mare parte compromise Foto: antenasatelor.ro Culturile de toamna sunt în mare parte compromise în judetul Ialomita, din cauza secetei prelungite. Deficitul de apa din sol aproape s-a dublat fata de anul trecut, iar meteorologii nu au vesti bune,…

- Seceta pedologica moderata, puternica si chiar extrema a cuprins majoritatea regiunilor agricole din tara, arata prognoza agrometeorologica publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru perioada 9 - 15 noiembrie 2019, potrivit AGERPRES. "Continutul de umiditate in stratul de sol…