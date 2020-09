Agroland organizează hackatonul online AgTech Spark Weekend Agroland extinde la nivel național AgTech TM, primul program complet de incubare de startup-uri din Romania care stimuleaza și susține inovația in agricultura, prin lansarea hackathon-ul online AgTech TM Spark Weekend. AgTech TM Spark Weekend este prima etapa a programului de incubare AgTech TM. Evenimentul are loc online, in weekendul 13-15 noiembrie 2020, și este dedicat tuturor celor care vor sa dezvolte startup-uri tech cu impact direct in agricultura. Organizatorii așteapta participanți din domenii variate, de la studenți și absolvenți ai unei universitați de specialitate pana la programatori,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

