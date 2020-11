Stiri pe aceeasi tema

- Agroland, cel mai mare lanț de magazine din Romania specializate pe segmentele de gradinarit, ingrijirea animalelor de companie și hobby farming, anunța incheierea unui plasament privat, prin care au fost subscrise 8.565.782 de acțiuni, in valoare de 38,5 milioane lei (7,9 milioane euro). Plasamentul…

- Romania a exportat in tarile intra si extracomunitare o cantitate de 2,55 milioane de tone de grau si meslin in primul semestru din acest an, in crestere cu aproape 13% fata de aceeasi perioada din 2019, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) furnizate la solicitarea…

- In acest moment Azomureș a indeplinit deja obiectivul UE fixat pentru 2025 de a reduce gazele cu efect de sera fața de 1990 cu 55%. Pentru a putea indeplini și alte obiective din programul Green Deal al UE, vom investi alte 150 de milioane de euro. Romania a ramas și in acest an principala destinație…

- TeraPlast, liderul pieței de țevi din PVC și unul dintre cei mai importanți jucatori de pe piața de instalații din Romania, a depus primul proiect de investiții in cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor cu impact major in economie, cu numele „Creșterea competitivitații TeraPlast…

- ​Valoarea totala a instrumentelor financiare pe segmentele de acțiuni și venit fix listate la Bursa de Valori București (BVB) în primele 8 luni ale acestui an a fost aproximativ 533 milioane în echivalent euro, se arata într-un comunicat de presa al operatorului pieței de capital.Printre…

- Strainii nu au mai adus bani și nu au mai deschis firme in Romania, in timpul pandemiei. Investitiile straine directe au scazut cu 60% in primele sapte luni Investitiile straine directe au scazut in primele sapte luni din 2020 cu 60,23% fata de perioada similara a anului trecut, la 1,326 miliarde de…

- Grupul TeraPlast, cel mai mare producator roman de materiale de construcții, pregatește investiții ample, de peste 20 milioane euro, pentru care spera sa obțina și ajutor de stat. Din valoarea totala a investițiilor, circa 52% reprezinta contribuție proprie. „Romania are nevoie de instrumente prin care…