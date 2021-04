Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Malama (16 ani, mijlocaș ofensiv) a reușit un gol senzațional pentru Viitorul U17 in victoria obținuta de dobrogeni in fața celor de la FC Voluntari U17, in Liga Elitelor, scor 4-1. „Reușita sa amintește de execuțiile de odinioara ale lui Gica Hagi”, noteaza pagina oficiala de Facebook a Viitorului.…

- Țarile din Uniunea Europeana trec printr-un nou val de infectari cu Covid, iar aproape in majoritatea țarilor sunt aplicate noi masuri și restricții pentru combaterea epidemiei. Inclusiv in Romania autoritațile au anunțat ca toate paturile pentru bolnavii COVID de la terapie intensiva sunt ocupate și…

- PSD lanseaza acuzații extrem de dure la adresa Guvernului, pe care il acuza de o situație fara precedent. Mai exact, social democrații reacționeaza dupa apariția noilor date INS care arata conturarea unui adevarat dezastru in agricultura Romaniei. Din granarul Europei, țara a ajuns sa importe porumb…

- PSD continua sa acuze conducerea Ministerului Agriculturii RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - PSD continua sa acuze conducerea Ministerului Agriculturii, ca nu ia masuri concrete în domeniu. Presedintele Comisiei pentru Agricultura din Camera Deputatilor, social-democratul Adrian…

- In saptamana 1-7 martie, la Comisia AGRI din Parlamentul European s-a discutat despre intrarea in vigoare a Legii sanatații animalelor. Legea se aplica din 21 aprilie 2021 pentru toți crescatorii de animale din Uniunea Europeana, deci și pentru crescatorii de animale din Romania. „Actul inlocuiește…

- Romania este singura tara din Uniunea Europeana cu cinci ecosisteme diferite iar un turist care viziteaza tara poate vedea cat nu vede in alta parte din Europa, culturi diferite, biodiversitate si posibilitati, considera coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Guvernului,…

- Romania utilizeaza la acest moment trei vaccinuri in combaterea virusului SARS-COV-2, toate aprobate de Uniunea Europeana:Pfizer BioNTech, Moderna si AstraZeneca. Medicul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a precizat intr-un interviu televizat ca are o preferința in ceea ce privește imunizarea.…

- Premierul Florin Cițu a spus referitor la campania de vaccinare din Romania ca „toate cifrele arata foarte bine” și ca țara noastra este pe locul intai in UE la acest capitol. Conform Our World in Data , Romania este primul loc in Uniunea Europeana la numarul de vaccinuri anti-coronavirus administrate…