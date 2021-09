Agricultura românească blocată în secolul trecut… Agricultura, piscicultura, creșterea animalelor și prelucrarea hranei se anunța a fi, in urmatorii ani, unul dintre cele mai spectaculoase business-uri din Romania. Potrivit unei analize Frames & Factory 4.0, pe fondul dezvoltarii lanțurilor de producție și creșterii vanzarilor la nivel local și internațional, cele peste 160.000 de firme din acest sector ar putea depași borna de 100 de miliarde de lei cifra de afaceri, in urmatorii 2 ani. Pandemia și seceta crunta din 2020 au facut ca business-ul sa scada anul trecut cu aproape 8 mld. lei, la 76,2 miliarde de lei, iar profitabilitatea neta sa… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

