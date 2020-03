Stiri pe aceeasi tema

- FIFA a decis sa puna la dispozitia publicului cele mai frumoase meciuri de la Cupa Mondiala, in conditiile in care fotbalul mondial este oprit in acest moment aproape in totalitate, din cauza pandemiei de coronavirus. Federatia internationala de fotbal a anuntat ca va oferi iubitorilor…

- Donald Trump anuleaza reuniunea sefilor de stat si de guvern ai tarilor membre G7 prevazuta la Camp David in iunie, din cauza pandemiei coronavirusului si o inlocuieste cu o vidoconferinta, a anuntat Casa Ala, relateaza Reuters.

- Autoritatile din Turcia au decis, joi, suspendarea tuturor competitiilor de fotbal, handbal, volei si baschet, din cauza pandemiei de Covid-19, anunța news.ro.Ligile de fotbal, handbal, volei si baschet s-au suspendat pe termen nedefinit. Citește și: Scuza senatorului amendat pentru…

- Concursul Eurovision a fost anulat, au anunțat miercuri organizatorii. Cel mai probabil, competiția ar urma sa aiba loc abia anul viitor, in 2021.Ediția din acest an a competiției muzicale era programata pentru 16 mai, la Rotterdam.„In ultimele saptamani, am explorat multe opțiuni alternative pentru…

- Meciurile din sferturile de finala ale celor doua competitii europene intercluburi de rugby, Champions Cup si Challenge Cup, prevazute intre 3 si 5 aprilie, au fost amanate din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat organizatorii, citati de AFP. "Ca urmare a preocuparii crescande fata…

- Ungaria a inchis granițele pentru toți cetațenii straini, intr-o incercare disperata de a opri raspandirea noului coronavirus pe teritoriul țarii, transmite Antena 3. „Trebuie luate noi...

- Retail Park Pitești, anunț important! Programul magazinelor se modifica din cauza epidemiei de COVID-19. In contextul actual, ne-am alaturat demersului autoritaților de a identifica și implementa soluții care pot preveni raspandirea noului virus Covid-19. Astfel, incepand de luni, 16 martie, ne vom…

- Regina Elizabeth II si-a anulat angajamentele pentru prima oara in 68 de ani de domnie, din cauza pandemiei Covid-19, informeaza The Guardian, potrivit news.ro."Ca masura de precautie si din motive clare avand in vedere situatia, s-au facut schimbari in angajamentele reginei in urmatoarele…