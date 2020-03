Stiri pe aceeasi tema

- Agricultura sufera din cauza Covid-19. Fermierii nu pot semana pamantul. Magazinele cu profil agricol de la sate s-au inchis, iar semințele, ingrașamintele și piesele de schimb pentru utilaje sunt tot mai greu de adus din import. Nici vremea nu e favorabila.

- Concursul Eurovision a fost anulat, au anunțat miercuri organizatorii. Cel mai probabil, competiția ar urma sa aiba loc abia anul viitor, in 2021.Ediția din acest an a competiției muzicale era programata pentru 16 mai, la Rotterdam.„In ultimele saptamani, am explorat multe opțiuni alternative pentru…

- Durata creditului va fi extinsa in concordanța, pentru a pastra același nivel pentru ratele lunare, au adaugat reprezentanții bancii. ”Pentru clienții persoane fizice care resimt un impact direct și de durata prin circumstanțe ca pierderea locului de munca sau probleme grave de sanatate, vom proceda…

- Ungaria a inchis granițele pentru toți cetațenii straini, intr-o incercare disperata de a opri raspandirea noului coronavirus pe teritoriul țarii, transmite Antena 3. „Trebuie luate noi...

- Pana acum, in cadrul campaniei de primire a cererilor unice de plata, au fost depuse 70.960 cereri, pentru o suprafata de 227.989 hectare, a anunțat, marți, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat, potrivit Mediafax.Citeste si: Cel dintai PAZNIC al insulei…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura informeaza potentialii beneficiari ca, incepand cu data de 2 martie, se depun Cererile de Plata pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite” aferenta Masurii 8, Submasura 8.1 „Impaduriri si crearea…

- APIA informeaza ca de luni, 2 martie 2020, a demarat Campania de depunere a Cererilor Unice de Plata pentru anul 2020. Cererile se vor depune la Centrele judetene/locale APIA si al Centrul Municipiului Bucuresti, pana la data de 15 mai 2020. Fermierii vor depune o singura Cerere Unica de Plata, chiar…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a anunțat ca, incepand de luni se depun cererile de plata aferente anului 2020 pentru masura „Sprijin pentru prima impadurire”, precum și pentru masura „Servicii de silvomediu”, anunța MEDIAFAX.„Agentia de Plati si Interventie pentru…