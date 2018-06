Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii vor primi 60 de milioane de euro, pentru centre de colectare a laptelui. Senatorii au votat proiectul privind acordarea acestui ajutor de la stat, pentru crearea de centre de colectare a laptelui. Propunerea legislativa care impune Programul de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Centrul Județean Botoșani informeaza ca pe data de 15 mai s-a finalizat Campania de primire a Cererilor Unice de Plata pentru anul 2018, in cadrul careia au fost inregistrate un numar de 34.176 cereri, pentru o suprafața declarata la plata de…

- Se spune ca omul sfințește locul. Echipa Ministerului Agriculturii, condus de specialistul Petre Daea, face progrese in a readuce agricultura romaneasca pe drumul cel bun. Programul de guvernare social-democrat sprijina agricultura romaneasca, ii sprijina pe agricultorii romani sa redevina o putere…

- Antrenorii de legenda ai gimnasticii romanesti, Octavian Belu si Mariana Bitang, au venit ieri la Constanta, avand o intrevedere cu cei implicati in programul national "Tara, tara, vrem campioane ldquo;. In sedinta care s a desfasurat la hotelul Sport din Constanta s au discutat aspecte administrative…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a facut, miercuri, un anunț important. Fermierii trebuie sa afle asta! Intr-un comunicat de presa, APIA informeaza potentialii beneficiari ca, in conformitate cu H.G. nr. 1174/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, pana la data de…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura informeaza ca, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii numarul 15/2018 cererile unice de plata in agricultura se depun pana la data de 15 mai 2018. In judetul Dambovita au solicitat sprijin prin cererea unica aproximativ 13.661…

- Luni, Departamentul de Justitie din SUA a aprobat tranzactie prin care gigantul german Bayer va prelua compania americana din sectorul produselor agrochimice, Monsanto, intr-o tranzactie de 66 de miliarde de dolari, potrivit Business Insider. Cele doua companii au anuntat o potentiala tranzactie…

- Ministrul agriculturii: Cumparați carne romaneasca de miel Foto: Arhiva Ministrul agriculturii, Petre Daea, da asigurari, ca în aceasta perioada, pe piata exista carne româneasca de miel si i-a îndemnat pe oameni sa cumpere pentru ca, a spus el, este mai gustoasa si mai…