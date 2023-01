Agricultura devine din ce în ce mai scumpă. Cultivatorii se plâng că vor primi subvenții mai mici Cultivatorii de legume lucreaza de zor la producția de rasaduri de anul acesta. Toți se plang insa ca investițiile sunt imense. Un agricultor din Mehedinți a dat numai pe lemne 13 mii de lei. Din cauza frigului ce ține pana aproape in martie, zi de zi, acesta trebuie sa-și incalzeasca serele.„Asta e facuta de la tomate, de la semințe, am platit 4.400 de lei... anul trecut, 3.500. O scumpire foarte mare. S-a scumpit azotatul. 500 de lei tona. E greu, asta e, mergem inainte, toate s-au scumpit”, spune un cultivator.Mai grav, spun agricultorii, anul acesta a ajutorul de la stat va fi redus de la… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

